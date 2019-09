Juiz de Évora coloca suspeito de violência doméstica em prisão preventiva

Um homem de 24 anos foi detido e vai ficar em prisão preventiva por suspeitas de violência doméstica contra a companheira, divulgou esta quarta-feira o Ministério Público (MP) de Évora.

Segundo um comunicado publicado na página de Internet do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Évora, o homem foi detido, na terça-feira, na sequência de um inquérito onde se investigam suspeitas da prática do crime de violência doméstica.

"O arguido é suspeito de, entre 2017 e 2019, em diversas ocasiões, no interior da residência de ambos, ter agredido física e verbalmente a companheira e de sobre ela exercer atos de controlo, limitação de liberdade e ameaças", indicou.

No comunicado, o MP de Évora assinalou que o homem já tinha sido anteriormente condenado a pena de prisão suspensa, no âmbito de outro processo, cujo período se encontra a decorrer, também por violência doméstica e perpetrado sobre a sua anterior companheira.

Após o primeiro interrogatório judicial, o juiz de instrução criminal de Évora decidiu aplicar ao arguido as medidas de coação de prisão preventiva e de proibição de contactos por qualquer meio com a vítima.

De acordo com o MP de Évora, as medidas de coação aplicadas são justificadas com "perigo de continuação da atividade criminosa e de perturbação do decurso do inquérito".

Lusa