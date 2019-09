Sindicato da região Centro acusa concessionária de refeições escolares de irregularidades

O Sindicato dos Trabalhadores de Hotelaria do Centro afirmou esta quarta-feira que estão a ser cometidas "irregularidades" em refeitórios escolares da região Centro concessionados à empresa ICA.

Numa nota enviada à agência Lusa, o sindicato diz que já solicitou uma reunião, "com caráter de urgência", à Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE) para "abordar as irregularidades que estão a prejudicar" serviços de "refeitórios escolares contratados pela empresa concessionária" - ICA (Indústria e Comércio Alimentar).

A "redução da carga horária" de trabalhadores da empresa, "sem que se verifique redução do número de refeições", é uma dessas "irregularidades", exemplifica o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do Centro (STIHTRSC), assegurando que a empresa disse aos trabalhadores para se preocuparem "apenas [em] reduzir custos".

A situação já fez com que "a higiene de utensílios e espaço de refeitório tenham ficado por fazer", designadamente numa escola de Montemor-o-Velho, refere.

A diminuição de trabalhadores e a "alteração das cozinheiras de diversas escolas", como na zona de Estarreja, "desestruturando equipas que já trabalhavam, e bem, há mais de 8 a 10 anos", são também críticas do STIHTRSC.

"As encarregadas dizem que é intenção da empresa reduzir horas e não chamar este ano principalmente quem é sindicalizado", salienta.Além do pedido de reunião à DGEstE, "se possível" com a presença de um "representante da empresa [ICA] ", o STIHTRSC enviou um email a diretores de escolas e de agrupamentos de escolas, relatando a situação.