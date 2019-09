Encontro Internacional de Juízes em Lisboa

Lisboa recebe, entre hoje e sábado, uma reunião internacional de juizes especializados em temas ligados à propriedade intelectual e patentes. Estas são questões que têm ganho importância nos últimos anos, sobretudo pelas disputas entre Bruxelas e as gigantes tecnológicas, como a Google ou o Facebook, e que prometem ganhar força com a nova Comissão Europeia. Eurico Reis, um dos juizes presentes neste encontro internacional, que começa hoje no Tribunal da Relação de Lisboa, esteve na Edição da Manhã.