GNR detém casal por violência doméstica contra homem quase cego

Um casal foi detido em São Domingos de Rana, Cascais, por violência doméstica contra um homem de 58 anos e visão limitada a 15%, na sequência de queixa apresentada por fonte hospitalar, anunciou hoje a GNR.

Os detidos são um homem de 42 anos e uma mulher de 29, com antecedentes criminais por tráfico de droga e ofensas à integridade física.

Ficaram detidos preventivamente nos estabelecimentos prisionais de Caxias e de Tires.

As detenções ocorreram após uma denúncia por parte de um elemento do Hospital de Cascais -- Dr. José de Almeida, que referiu várias marcas de agressões no corpo da vítima, precisou a GNR.

As diligências efetuadas permitiram apurar que o homem, que vivia com o casal há quatro anos, "sofria agressões constantes e reiteradas".

