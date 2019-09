Quase 83 mil imigrantes tiveram autorização de residência em Portugal até setembro

O número de pessoas que escolhe Portugal para viver continua a aumentar, com quase 83 mil novos títulos de residência atribuídos entre janeiro e 15 de setembro, dos quais cerca de 24 mil ao abrigo do reagrupamento familiar.



Em comunicado, o Ministério da Administração Interna (MAI) dá conta de que até meados do mês de setembro foram atribuídos 82.928 novos títulos de residência, 23.861 dos quais por motivo de reagrupamento familiar, além de 59.102 renovações de autorização de residência.

"Estes números são bastante superiores aos registados no período homólogo do ano passado: mais 42% em novos títulos de residência (58.562 de janeiro a setembro de 2018), com um aumento de 36% no reagrupamento familiar (foram atribuídos 17.598 novos títulos no mesmo período do ano passado) e mais 8% ao nível das renovações (54.530 no período homólogo)", lê-se no comunicado.