Proteção Civil reforça o apoio no Corvo e nas Flores por causa do furacão Lorenzo

As ilhas do arquipélago dos Açores estão em alerta vermelho à espera do furacão Lorenzo. O IPMA prevê, para o grupo Ocidental, "vento sueste rodando para noroeste com rajadas na ordem dos 190 quilómetros por hora (com uma probabilidade de 40% de a rajada máxima ser superior a 200 quilómetros por hora), chuva por vezes forte e ondas de sul, passando a sudoeste com altura significativa entre 10 a 15 metros, podendo a altura máxima de onda atingir os 25 metros".