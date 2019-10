"Até ao momento não se registaram feridos"

O furacão Lorenzo chegou ao arquipélago dos Açores e está na fase mais crítica. O furacão atingiu às 6h00 locais o Grupo Ocidental do arquipélago. Os danos causados pela passagem do furacão começam a ser contabilizados quando nasce o dias nas ilhas mais afetadas. A SIC falou com Carlos Neves, presidente da Proteção Civil dos Açores.