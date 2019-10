Já há acordo para governar a Madeira. O PSD e o CDS concordaram linhas orientadoras para a formação de um governo de coligação.

O anuncio foi feito esta tarde pelo porta-voz da delegação social-democrata, no final da segunda sessão de negociações, no Funchal. As bases de entendimento alcançadas vão ser agora sujeitas aos órgãos dos dois partidos para serem ratificadas.

Apesar do PSD ter vencido as eleições regionais de 22 de setembro, perdeu pela primeira vez a maioria absoluta.