Aluno de 15 anos golpeado por colega da mesma idade em escola de Matosinhos

Um aluno de 15 anos da Escola Básica 2,3 de Perafita, Matosinhos, foi esta quinta-feira agredido por um colega da mesma idade e teve de ser levado ao hospital, subsistindo dúvidas se foi golpeado com uma faca ou com uma caneta.

Fonte da GNR disse à agência Lusa que a versão da vítima aponta para uma agressão à facada, enquanto o agressor referiu ter ferido o colega com uma caneta.

As causas deste incidente, registado pelas 13:10 no perímetro da escola, são ainda desconhecidas. O aluno ferido foi conduzido à urgência pediátrica do Hospital de São João.

Também contactado pela Lusa, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) disse que o aluno golpeado foi conduzido ao hospital "em estado grave".

A fonte referiu que a Emergência Médica recebeu um alerta para um caso descrito como "agressão com arma branca" no interior da escola, tendo deslocado para o local uma equipa médica, uma ambulância e psicólogos.

