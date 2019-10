Um homem com cerca de 60 anos morreu hoje atropelado por um autocarro em Santiago do Bougado, na Trofa, distrito do Porto, disse à Lusa fonte dos bombeiros locais.

Segundo a fonte, o acidente ocorreu às 14:27, na Estrada Nacional (EN) 104.

A página da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC) refere que foram deslocados para o local 10 operacionais, apoiados por cinco viaturas.

Lusa