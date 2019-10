Rádio TSF cita as últimas auditorias da Inspeção-Geral do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social arrasam o controlo feito por vários centros distritais do ISS.

Entretanto o Instituto de Segurança Social já veio garantir que os problemas estão a ser resolvidos, com a abertura de contraordenações e que os casos pendentes, não tão antigos, estarão dependentes de respostas dos lares ou de documentos de autarquias ou Proteção Civil.