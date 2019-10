Colisão entre carro e bicicleta faz um morto no Barreiro

Uma pessoa morreu esta sexta-feira, no Barreiro, na sequência de uma colisão entre uma viatura ligeira e uma bicicleta, no cruzamento dos Fidalguinhos, no IC21, confirmou fonte do Comando Territorial de Setúbal da GNR.

O alerta do acidente foi recebido pelas 20:30 pelo Comando Distrital de Operações de Socorro de Setúbal, tendo acorrido ao local do acidente 21 elementos dos Bombeiros do Barreiro, Voluntários do Sul e Sueste e uma equipa da Viatura Médica de Emergência.

Estiveram também no local militares da GNR e agentes da PSP.

Segundo o CDOS há a registar ainda um ferido ligeiro, que foi encaminhado para o Hospital do Barreiro, situado a curta distância do local do acidente.



Lusa