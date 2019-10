"Esta sondagem é consistente com aquilo que tem sido a tendência refletida nas outras"

Segundo a conclusão da sondagem do Instituto de Ciências Sociais e do ISCTE, para a SIC e Expresso, o PS não vai ter maioria absoluta apesar de ser o vencedor das eleições do próximo domingo, 6 de outubro. A campanha eleitoral termina hoje e António Costa Pinto, politólogo, esteve na Edição da Manhã para a análise a estas duas semanas em que os partidos andaram pelo país e aos resultados da sondagem.