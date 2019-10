Manifestação no Dia Mundial do Professor junta milhares em Lisboa

Milhares de professores participaram este sábado, em Lisboa, na manifestação nacional convocada pela FNE e pela Fenprof.

A concentração aconteceu junto ao Marquês de Pombal e os professores desceram depois a Avenida da Liberdade em direção ao Rossio.

Apesar de se realizar na véspera das eleições, a iniciativa foi autorizada, mas não houve, por isso, discursos. O desfile assinalou o Dia Mundial do Professor, mas as declarações à imprensa não perderam o lado político.

"Os professores merecem respeito"

O líder da CGTP, Arménio Carlos, diz que os professores merecem respeito e que as eleições marcadas para este domingo não impedem os protestos.

"Todos os dias são ótimos dias para afirmar a profissão de professor"

O secretário-geral da Fenprof garantiu que a data da manifestação não teve nada a ver com as eleições. Segundo Mário Nogueira, o ato está a decorrer no Dia do Professor em todo o mundo, independente de viés político.