(Projeções) PS pode chegar à maioria absoluta

As projeções ICS/ISCTE/Gfk Metris de resultados para a SIC:

PS: entre 36% e 40%

PSD: entre 24,2% e 28,2%

BE: entre 8,9% e 11,9%

CDU: entre 4,7% e 7,3%

CDS: entre 2,4% e 5%

PAN: entre 2,5% e 4,5%

Iniciativa Liberal: entre 0,6% e 2,6%

LIVRE: entre 0,5% e 2,5%

Chega: entre 0,4% e 2,4%

Votos brancos e nulos: entre 6,1% e 9,1%

As projeções ICS/ISCTE/Gfk Metris de mandatos:

PS: entre 105 e 117

PSD: entre 72 e 82

BE: entre 17 e 24

CDU: entre 7 e 13

CDS: entre 2 e 8

PAN: entre 2 e 6

Iniciativa Liberal: entre 1 e 3

LIVRE: entre 1 e 2

Chega: entre 0 e 1

FICHA TÉCNICA SONDAGEM

SIC

Inquérito de opinião à boca-de-urna

Assembleia da República 2019

Sondagem ICS/ISCTE/GfK Metris para SIC, realizada no dia 6 de Outubro de 2019, com o objectivo de analisar um conjunto de questões relacionadas com as eleições para a Assembleia da República em 2019.

Universo constituído por eleitores que participaram no acto eleitoral, tendo sido abordados à saída dos locais de voto. Com recolha através de simulação de voto e aplicação de questionário em CAPI (Computer Assisted Personal Interview), a amostra é constituída por 1814 entrevistas, recolhidas em 10 freguesias de Portugal Continental.

A margem de erro, para um intervalo de confiança de 95%, é de +/- 2,3%.