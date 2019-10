Dois mortos em acidente no IP2 perto de Trancoso

Duas pessoas morreram este domingo à tarde num acidente no Itinerário Principal (IP) 2, no sentido Sul-Norte na zona de Trancoso, que obrigou ao corte da circulação naquela via, disse à Lusa fonte da GNR.

Segundo a mesma fonte, que não soube precisar o número ou tipo de viaturas envolvidos, o acidente aconteceu pelas 17:40 no quilómetro 97,8, perto do nó de Cogula, freguesia de Trancoso, concelho do distrito da Guarda. Além dos dois mortos, "provavelmente haverá feridos graves".

Pelas 19:00, a circulação no IP2 estava cortada na zona onde ocorreu o acidente, no sentido Sul-Norte, estando o trânsito a ser desviado para a Estrada Nacional (EN) 102.

Lusa