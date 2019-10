Homem e mulher ingleses morrem vítimas de afogamento na Zambujeira do Mar

Dois ingleses, um homem, de 34 anos, e uma mulher, de 33, morreram este domingo vítimas de afogamento na Zambujeira do Mar, no concelho de Odemira (Beja), revelaram a Proteção Civil e a Polícia Marítima de Sines.

O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja explicou que o alerta para a ocorrência foi transmitido aos bombeiros às 14:30.

As duas vítimas ainda foram resgatadas do mar para o areal da praia da Zambujeira do Mar "em paragem cardiorrespiratória", tendo sido sujeitas "a manobras de reanimação", mas sem sucesso, acrescentou a fonte.

Contactado pela Lusa, o comandante local da Polícia Marítima de Sines e capitão do Porto de Sines, Rui Pedro Filipe, confirmou que o alerta chegou por volta das 14:30 e revelou que as duas vítimas mortais são "ambas de nacionalidade inglesa".

"A senhora, de 33 anos, é que estava na água em dificuldades e estaria agarrada a uma rocha e o homem, não sei se da família ou qual a relação entre eles, foi ajudá-la. Mas, ao tentarem regressar [à praia], deixaram de ser vistos", precisou.

Segundo o mesmo responsável, os surfistas que se encontravam na zona "tentaram ajudar e conseguiram detetar os dois corpos e levaram-nos para uma pequena praia a sul da Zambujeira do Mar".

O acesso a esse "pequeno areal" só foi possível com recurso a "um helicóptero da Força Aérea Portuguesa (FAP)", um EH-101 Merlin, que "trouxe as duas vítimas em paragem cardiorrespiratória para a praia da Zambujeira do Mar", onde "foram sujeitas a manobras de reanimação".

Os dois estrangeiros foram ainda transportados de ambulância, continuando em manobras de reanimação, para o Serviço de Urgência Básico do centro de Saúde de Odemira, onde acabou por ser "declarado o óbito", explicou Rui Pedro Filipe. O comandante local da Polícia Marítima de Sines lembrou que a época balnear acabou a 15 de setembro e que, por isso, esta, tal como outras praias, "já não são vigiadas, nem têm nadadores-salvadores".

"Os elementos da Estação Salva-vidas de Vila Nova Milfontes e de Sines, com uma embarcação de semirrígida e uma mota de água, deslocaram-se de imediato para o local", tal como "a Polícia Marítima também acorreu à zona por terra, enquanto, no areal, "os bombeiros também tentaram logo fazer a reanimação", mas não foi possível salvar as duas pessoas, acrescentou.

Para o local foram mobilizados 21 operacionais, apoiados por sete meios terrestres, uma mota de água e um helicóptero, entre meios dos bombeiros, Polícia Marítima, GNR, INEM, Instituto de Socorros a Náufragos e FAP.

Lusa