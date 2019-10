INEM reforça acordos com bombeiros para garantir ambulâncias durante o verão

Falta de ambulâncias e de profissionais levou o INEM a reforçar acordos com corporações de bombeiros de todo o país, durante o verão. Os técnicos de emergência pré-hospitalar acusam o INEM de estar a mascarar um problema que tem de ser resolvido com a contratação de mais recursos humanos, como explicou à SIC, Rui Lázaro do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar.