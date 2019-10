Prisão preventiva para suspeito de roubos violentos no distrito de Aveiro

Um homem de 25 anos que foi detido na semana passada por diversos roubos violentos em vários concelhos do norte do distrito de Aveiro, vai aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva, informou esta segunda-feira a GNR.

Em comunicado, a GNR esclarece que o indivíduo foi presente ao Tribunal da Feira, na passada sexta-feira, tenho-lhe sido aplicada a medida de coação mais gravosa.

"O homem estava referenciado por vários ilícitos criminais, perpetrados ao longo de todo o ano, nos concelhos de Arouca, Vale de Cambra e Oliveira de Azeméis, sendo, inclusive, suspeito da prática de seis roubos, por esticão e de veículo, com recurso a arma branca e violência física, causando um sentimento de insegurança na população", refere a mesma nota.

Na sequência de uma investigação, que decorria há duas semanas, foi possível aos militares da GNR recuperaram e entregaram aos respetivos proprietários, dois veículos roubados.

Lusa