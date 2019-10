ASAE alerta para falso inspetor em estabelecimentos de restauração

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) alertou hoje para a prática de burla efetuada por um homem que se faz passar por inspetor da autoridade em estabelecimentos de restauração e bebidas no distrito de Lisboa.

"O contacto do falso inspetor por norma é efetuado, via telefónica, no sentido de intimidar solicitando transferência bancária imediata de um determinado valor para pagamento de uma falsa coima", refere a ASAE na nota.