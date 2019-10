O primeiro prémio do sorteio desta terça-feira do Euromilhões, no valor de 190 milhões de euros, saiu a um único apostador, no estrangeiro.

Saíram ainda quatro segundos prémios (nenhum em Portugal) e dois terceiros prémios (dois em Portugal), no valor de 24.862 euros.

A chave é formada pelos números 7 - 10 - 15 - 44 - 49 e as estrelas 3 e 12.