Capitão de Abril indignado por referências à morte "do último dos quatro pais da democracia"

A Associação 25 de Abril emitiu esta quarta-feira um comunicado a mostrar indignação pelo facto de, na semana passada, ter havido referências à morte "do último dos quatro pais da democracia".

A nota, assinado por Vasco Lourenço, refere-se à morte de Diogo Freitas do Amaral. Passadas as eleições legislativas, o capitão de Abril vem mostrar-se irritado com a generalidade das declarações que foram feitas por ocasião da morte de um dos fundadores do CDS e pelo facto de lhe terem sido prestadas honras militares.

Vasco Lourenço questiona quem foram afinal os pais da democracia. Responde que foi o Movimento das Forças Armadas e termina a sublinhar que os verdadeiros pais da democracia são os Capitães de Abril.