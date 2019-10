A circulação está hoje de manhã interrompida em todas as linhas do Metropolitano de Lisboa, desde as 10:37, devido a uma falha de energia, disse à Lusa fonte da empresa.

Fonte da transportadora avançou que a interrupção se deve "a uma causa alheia" à empresa, nomeadamente uma "falha de energia". Segundo a mesma, fonte não é possível adiantar a previsão da resolução do problema.

O Metropolitano de Lisboa tem quatro linhas -- Azul, Amarela, Vermelha e Verde.