Escadaria de santuário de Vila Flor danificada por veículo todo-o-terreno

Parte da escadaria do santuário de Nossa Senhora da Assunção, no concelho transmontano de Vila Flor, foi danificada num alegado ato de vandalismo, com um veículo todo-o-terreno, disse hoje à Lusa o responsável pelo espaço.

A suspeita sobre os danos em vários degraus da centenária escadaria resulta de uma publicação que terá sido feita numa rede social com fotos do veículo no local, segundo Abílio Evaristo, vereador da Câmara de Vila Flor e membro da comissão administrativa do santuário localizado em Vilas Boas.

O caso foi participado à GNR, que confirmou à Lusa ter recebido a queixa e que se encontra em investigação, ainda sem suspeitos.

A comissão administrativa deu conta do que classificou como "um atentado ao património" na página oficial do Santuário, na rede social Facebook, com fotografias dos estragos e a mensagem "as viaturas todo-o-terreno não são, certamente, para subir e descer escadas, mas, infelizmente, a cidadania de alguns está neste nível".

Abílio Evaristo explicou à Lusa que chegou à comissão administrativa a informação de que teria sido feita uma publicação na rede social Instagram, segundo a qual "no dia 27 de setembro, entre as 22:00 e as 23:00 um veículo todo-o-terreno subiu e desceu as escadas de ligação da parte nova à zona antiga do santuário".

A publicação, segundo disse, foi entretanto apagada, mas os danos são visíveis "em oito ou nove escadas" com parte da cantaria antiga colocada no final do século XIX destruída.

Facebook Santuário Nossa Senhora da Assunção - Vilas Boas

O Santuário de Nossa Senhora da Assunção é um dos locais de culto de maior peregrinação no distrito de Bragança, nomeadamente durante o mês de agosto.

Abílio Evaristo garantiu que nunca a comissão administrativa tinha registado um ato de vandalismo idêntico, apesar de ciclicamente ocorrerem assaltos às caixas de esmolas.

Os responsáveis ainda não sabem quando vão começar o restauro da escadaria, mas têm já a disponibilidade de uma empresa do ramo que já manifestou a intenção de doar o material necessário, de acordo com a Comissão Administrativa.

Abílio Evaristo gostava que a pessoa que causou este dano no património do Santuário assumisse a responsabilidade e que "isto nunca mais voltasse a acontecer".

O comando distrital da GNR de Bragança confirmou à Lusa que foi feita a participação do sucedido e que "há indícios de que poderá ter passado uma viatura todo-o-terreno na escadaria".A fonte indicou que "ainda não existem suspeito" e que o caso "está em investigação".

Lusa