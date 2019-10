Veja aqui a entrevista de Luís Montenegro à SIC

Luís Montenegro quebra hoje o silêncio. Numa altura em que se aceleram as movimentações internas, as atenções viram-se outra vez para o principal adversário de Rui Rio.

Em janeiro, desafiou a atual liderança para diretas que não passaram no Conselho Nacional. Montenegro regressa agora depois das legislativas e de vários meses afastado do espaço público, numa entrevista exclusiva no Jornal da Noite, para esclarecer o que o separa de Rio e que projeto tem para o partido e para o país.

Veja a entrevista em direto: