Cordão humano contra o amianto nas escolas corta trânsito em três avenidas de Moscavide e Portela

Pais, alunos e professores realizam hoje um cordão humano para exigir a retirada do amianto no agrupamento de escolas da Portela e Moscavide. Está ainda marcada uma marcha de protesto junto às escolas.

Em declarações à agência Lusa, André Julião, encarregado de educação e coordenador do Movimento Escolas Sem Amianto (MESA), explicou que o protesto terá início às 08:50 de quinta-feira e implicará o corte de trânsito em três avenidas da freguesia de Moscavide e Portela.

A ação de protesto terá início à porta da Escola Básica 2,3 Gaspar Correia e da secundária da Portela e culminará junto ao centro comercial da Portela, onde se realizará um cordão humano.

"Vamos, mais uma vez, alertar para a necessidade de se remover, imediatamente, todo o amianto que existe nas escolas. Quer na Escola Básica Gaspar Correia, quer na Secundária da Portela existem inúmeros materiais que contém amianto", alertou.

O coordenador do MESA sublinhou que "a comunidade escolar está muito unida em torno deste tema" e que não vai desistir até que "seja ouvida pelo próximo ministro da Educação".

"Ao longo da legislatura que passou pedimos várias vezes para ser ouvidos, mas isso nunca aconteceu. Aquilo que esperamos é que o próximo ministro se digne a encarar este problema com a seriedade que se exige e não com o desleixo e a leviandade com que os seus antecessores o têm feito", sublinhou.