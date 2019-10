Em Portugal trabalha-se mais que a média europeia, mas só no privado

Rafael Marchante

As conclusões são de um estudo da Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho, citado hoje pelo Jornal de Negócios.

O relatório mostra que em média, os trabalhadores do privado cumprem 39,4 horas semanais e que Portugal é dos países com maior diferença horária entre o setor público e o privado.

O mesmo estudo diz ainda que Portugal foi dos países com mais horas trabalhadas no ano passado. Incluindo as extraordinárias, a média é de 40,8 horas para as 40,2 na União Europeia.