Há um jogo inspirado na exaltação de António Costa com popular

A criação do jogo online "Afasta o Costa" foi inspirado no caso do António Costa, quando foi abordado por um cidadão na sexta-feira, 4 de outubro - durante uma arruada em Lisboa - e se exaltou depois de ser acusado de estar de férias durante os incêndios em Pedrógão Grande.

No jogo online, o jogador consegue controlar, através de cliques no botão indicado, o segurança de António Costa. O objetivo é impedir o secretário-geral do PS de agredir o idoso.

“Clica rapidamente para afastar o Costa do velhote” é a descrição que se consegue ler antes de iniciar o jogo.

Pode aceder ao jogo aqui.