De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a chuva vai chegar este fim-de-semana a algumas regiões do país.

O céu vai estar parcialmente nublado durante o dia de sábado nas zonas centro e sul, com a possibilidade de aguaceiros. Já no domingo, estão previstos períodos de chuva na zona norte e centro.

Em relação ao arquipélagos, na Madeira o céu vai estar parciamente nublado e nos Açores prevê-se chuva ao longo de todo o fim de semana.