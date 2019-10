"Estabilidade política e social" é prioridade para patrões e sindicatos

O secretário-geral do PS reuniu esta quinta-feira de manhã com os parceiros sociais. António Costa começou por receber as confederações patronais em conjunto (CIP, CAP, CCP e CTP), reunindo-se de seguida com uma delegação da CGTP e depois com a UGT.

A reunião acima mencionada foi alvo de análise na Edição da Noite da SIC Notícias desta quinta-feira. Tanto patrões como sindicatos dizem que a estabilidade é essencial para as empresas e para os trabalhadores.

António Saraiva – Confederação Empresarial de Portugal

Sérgio Monte – UGT