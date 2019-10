Homem morre esmagado por autocarro em Oeiras

Um homem de 59 anos morreu esmagado esta sexta-feira por um autocarro junto à estação ferroviária da Cruz Quebrada, na Avenida Ferreira Godinho, em Oeiras.

De acordo com as autoridades, "o óbito foi confirmado no local" pelo INEM.

O incidente ocorreu por volta das 10:45, obrigando a cortar a "via de sentido único" de forma pontual, pela divisão de trânsito da PSP de Oeiras.

Todavia, a PSP não avançou com mais informações relativas à empresa para a qual pertenciam o autocarro e o mecânico, que estaria a arranjar a viatura.

Lusa