GNR deteve 21 pessoas na última noite e madrugada

A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve 21 pessoas e apreendeu droga em operações de fiscalização rodoviária e combate à criminalidade violenta que decorreram entre as 20:00 de sexta-feira e as 08:00 de hoje, informou aquela força militarizada.

Num comunicado de balanço da atividade operacional das últimas 12 horas, a GNR refere que 21 pessoas foram detidas em flagrante delito, destacando que nove conduziam sob efeito do álcool.



A GNR destaca ainda entre outros que foram ainda detidas quatro pessoas pelos crimes de tráfico de estupefacientes, três por condução sem habilitação legal e três por posse de arma proibida.

No âmbito destas operações, foram igualmente apreendidas 203 doses de haxixe.



Em matéria de fiscalização rodoviária, a GNR detetou 473 infrações, destacando o excesso de velocidade (299), a falta de inspeção periódica obrigatória (31), a utilização de telemóvel (30), a condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei (23) e infração com o tacógrafo (20).



Foram igualmente registados neste período 30 acidentes de viação, dos quais resultou um ferido grave e seis ligeiros.

Lusa