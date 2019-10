GNR detém 66 pessoas e regista 584 infrações rodoviárias

A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve, entre as 20:00 de sábado e as 08:00 de hoje, 66 pessoas em flagrante delito, a maioria por condução sob efeito do álcool, e registou 584 infrações no trânsito, foi anunciado.



"A Guarda Nacional Republicana, para além da sua atividade operacional diária, levou a efeito um conjunto de operações, em todo o território nacional, entre as 20:00 de sábado e as 08:00 de hoje, que visam a prevenção e combate à criminalidade violenta, fiscalização rodoviária, entre outras", indicou, em comunicado, a GNR.



Neste âmbito, a GNR deteve 66 pessoas em flagrante delito, destacando-se 56 por condução sob o efeito do álcool, cinco por condução sem carta e um por posse de arma proibida.



Por outro lado, apreendeu nove doses de cocaína e uma moca.



No âmbito da fiscalização do trânsito, registaram-se 584 infrações, destacando-se 175 por excesso de velocidade, 119 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei, 58 por falta de inspeção periódica obrigatória, 21 por falta de seguro de responsabilidade civil, 19 por infrações relacionadas com tacógrafos, 18 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança, 14 por uso indevido do telemóvel e sete infrações relacionadas com iluminação e sinalização.



Adicionalmente, a GNR registou, no período em causa, 69 acidentes, que resultaram, pelo menos, em seis feridos graves e 16 feridos ligeiros.

Lusa