Movimento no aeroporto da Madeira já está a normalizar devido a melhoria do tempo

O vento e a fraca visibilidade provocaram o cancelamento de 14 ligações, disse fonte aeroportuária. O voo da Binter proveniente do Porto Santo já chegou à Madeira o mesmo acontecendo com os aviões da Transavia oriundo de Paris e o JET2 proveniente de Gatwick (Londres), que haviam divergido para a denominada Ilha Dourada.



Também aterram uma aeronave da Ibéria que veio de Madrid e outro da Sata com origem em Ponta Delgada (Açores).

No total foram cancelados 14 voos, entre chegadas e partidas, entre as 07:55 e as 09:20, sendo três da TAP, dois da easyjet, dois da TuiFly.

O primeiro avião que conseguiu fazer-se à pista do Aeroporto Internacional da Madeira-Cristiano Ronaldo foi o JET2.COM de Stansted (Londres) às 10:05.

"As coisas agora vão melhorar porque está mesmo prevista uma melhoria das condições do tempo", salientou a mesma fonte.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou o arquipélago da Madeira sob aviso amarelo para precipitação, sobretudo nas zonas montanhosas, até às 14:00

Lusa