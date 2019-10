Governo condena ataque terrorista na Somália em que ficou ferido um português

O Governo português condenou hoje o ataque terrorista de domingo contra o complexo das Nações Unidas, na Somália, no qual sete pessoas ficaram feridas, entre as quais um português.

Reivindicado pelo grupo terrorista Al-Shabab, o ataque terrorista aconteceu a meio do dia de domingo, quando vários morteiros foram lançados contra a zona aeroportuária de Mogadíscio, que inclui uma base da força da União Africana na Somália (AMISON) e os escritórios das Nações Unidas.

Em comunicado, o Governo português condena "de forma veemente" este ataque e manifesta "a sua total solidariedade com as Nações Unidas, a União Africana e o Governo Federal da Somália e endereça a todos os feridos os desejos de uma rápida recuperação".

Em relação ao português ferido, que faz parte dos quadros das Nações Unidas, o Ministério dos Negócios Estrangeiros informou que a representação diplomática portuguesa em Nairóbi está a acompanhar a sua situação clínica, "garantindo o apoio necessário".

"O Governo português reitera ainda o seu empenho, designadamente no quadro multilateral, no combate ao terrorismo e ao extremismo", lê-se no comunicado.