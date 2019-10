Mais de 2 mil turmas sem professor a pelo menos uma disciplina

De acordo com a edição de hoje do Jornal de Notícias ainda há mais de 2.000 horários por preencher sobretudo nas escolas, sobretudo da grande Lisboa e no Algarve, e nas disciplinas de Informática, Geografia e Inglês.

A maioria são horários incompletos que nem sequer tiveram candidatos no concurso nacional de colocação de docentes.

A associação nacional de diretores de agrupamento e escolas públicas aponta o valor das rendas - muito altas - como o principal motivo para os professores recusarem os contratos, fora da zona de residência, e as vagas ficarem por preencher.