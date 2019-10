Mais de metade das vacinas para a gripe destinadas a grupos de risco

Começou hoje a campanha de vacinação contra a gripe. Portugal tem cerca de 2 milhões de doses disponíveis e mais de metade serão grátis e destinadas a grupos de risco. Pela primeira vez esta vacina funciona para 4 tipos de vírus, e por isso se espera que seja mais eficaz. O Estado gastou 11 milhões de euros, um investimento que é mais do dobro do que o do ano passado.