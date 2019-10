Gaudêncio demite-se da liderança do PSD/Açores e pede eleições internas antecipadas

O líder do PSD Açores está demissionário e quer uma clarificação interna quanto à liderança do partido. Alexandre Gaudêncio convocou um conselho regional e, até ao final do ano, pretende eleições diretas e a realização de um congresso extraordinário.