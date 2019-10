A2 cortada junto a Aljustrel devido a acidente

A Autoestrada do sul (A2) está cortada desde as 06:30 no sentido Norte-Sul, perto de Aljustrel, Beja, devido a uma colisão entre um camião e um ligeiro de mercadorias, que causou três feridos, segundo fonte da proteção civil.



Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja adiantou à Lusa que o acidente ocorreu na A2 (que liga Lisboa ao Algarve) ao quilómetro 145 junto à freguesia de S. João de Negrilhos, concelho de Aljustrel.



A mesma fonte acrescentou que o acidente, cujo alerta foi dado às 06:27, causou três feridos, sem precisar a gravidade.



Às 07:30 estavam no local, 22 operacionais, com o apoio de 10 veículos entre Bombeiros de Grândola e Ferreira, GNR, Brisa e uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).

Lusa