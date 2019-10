Homem morre em Baião num acidente que envolveu um ligeiro e um pesado

Um homem de 22 anos morreu esta terça-feira em Baião, distrito do Porto, num acidente de viação que envolveu um pesado e um ligeiro, disse à Lusa fonte dos bombeiros locais.

Segundo aquela fonte, o choque entre os dois veículos ocorreu cerca das 17:40, na variante à EN 321-1, que liga Baião a Marco de Canaveses, na localidade de Lameirão, freguesia de Gôve. A vítima mortal, que era o condutor do ligeiro, residia na vila de Baião.

A corporação de bombeiros deslocou três viaturas para o local do acidente. A Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa e a GNR também estiveram na ocorrência.

Lusa