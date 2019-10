Marcelo Rebelo de Sousa recebeu influenciadores digitais no Palácio de Belém

O Presidente da República recebeu esta quarta-feira no Palácio de Belém 40 influenciadores digitais. Ao longo de duas horas, Marcelo Rebelo de Sousa colocou a política de lado e mergulhou no mundo digital.

Homens e mulheres com milhares de seguidores no Twitter, Instagram, YouTube e Facebook participaram no encontro com o Presidente, entre elas Mafalda Sampaio, mais conhecida como Maria Vaidosa, o humorista Salvador Martinho ou a apresentadora Raquel Strada.

Os momentos foram partilhados nas redes sociais.