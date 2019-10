O fecho está previsto para a próxima segunda-feira. As alternativas passam a ser um café em Vila Nova da Caparica ou um posto de correios na Sobreda, a cerca de cinco quilómetros. O PCP quer que esta como todas as estações dos CTT regressem às mãos do estado.

"Queremos que os correios voltem à espera pública"

Teresa Coelho, presidente da Junta de Fregueia do Monte da Caparica pede que os CTT coloquem "os trabalhadores ao serviço da população".