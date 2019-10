Um morto e 3 feridos em colisão entre camião e ligeiro de mercadorias na A2

Um pessoa morreu e duas ficaram feridas esta manhã, vítimas de um acidente na Autoestrada do Sul (A2), perto de Aljustrel. A colisão entre um camião e uma carrinha de transporte de valores aconteceu por volta das 6h30 e obrigou ao corte da A2, no sentido Norte-Sul. O trânsito teve de ser desviado para o IC1 no nó de Grândola.