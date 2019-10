Um morto e dois feridos em acidente na A2 junto a Aljustrel

A colisão entre um camião e uma carrinha de transporte de valores hoje na Autoestrada do Sul (A2), perto de Aljustrel, Beja, causou um morto, e dois feridos, disse à Lusa fonte da proteção civil.



"O acidente causou uma vítima mortal, que seguia na carrinha de transporte de valores, e dois feridos, um ligeiro e o outro ainda não sabemos uma vez que está encarcerado", indicou a mesma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja.



O acidente ocorreu às 06:27 ao quilómetro 145 da A2 (entre Aljustrel e Grândola), perto da localidade de Vale dos Medos, freguesia de S. João de Negrilhos, concelho de Aljustrel, distrito de Beja.



Devido ao acidente, a A2 foi cortada ao trânsito no sentido Norte-Sul e às 08:45 os automobilistas estavam a ser desviados para o Itinerário Complementar do Litoral (IC1) no nó de Grândola.



A GNR prevê que o corte de estrada "ainda demore uma vez que o camião está tombado na via e os feridos ainda estão a ser assistidos no local.



Às 08:45 estavam no local 26 operacionais, com o apoio de 12 veículos.

Lusa