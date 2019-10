O Conselho Nacional do CDS reúne-se hoje para decidir a data de eleição do novo presidente do partido.

Abel Matos Santos, da Tendência em Movimento é o único candidato assumido.

João Almeida, deputado e porta-voz do partido, e Filipe Lobo D'Ávila, um crítico da anterior direção, também poderão ser candidatos.

O encontro acontece 11 dias depois das eleições, altura em que Assunção Cristas anunciou a demissão.