Centenas de alunos e pais do Seixal manifestaram-se contra o amianto

O protesto começou na escola EB 2/3 António Augusto Louro, passou por mais 3 escolas do agrupamento e terminou na Câmara Municipal do Seixal. O Movimento Escolas Sem Amianto esteve presente, apoia os alunos e desafia António Costa a incluir no Programa do Governo, a criação de um programa nacional de remoção do amianto e a requalificação do parque escolar.