Figueira da Foz destruiu 130 ninhos de vespa asiática desde o início do ano

O concelho da Figueira da Foz eliminou desde janeiro 130 ninhos de vespas velutinas, na maioria localizados nas maiores freguesias urbanas, Buarcos e São Julião e Tavarede, que têm uma grande área rural, foi hoje anunciado.

O mês de setembro foi aquele em que o Serviço Municipal de Proteção Civil da Figueira da Foz (SMPCFF) registou o maior número de casos, 45, anunciou hoje a autarquia, que recorreu a um fundo do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas para financiar as operações de eliminação dos ninhos, criado especificamente para esse efeito.

A autarquia adquiriu, entretanto, uma espingarda de paintball, que é utilizada apenas quando a operação dispensa a utilização de varas.

"Através do uso da espingarda é possível introduzir no ninho bolas com um inseticida cujos efeitos se prolongam por seis meses. Assim, as vespas que sobrevivem ao ataque químico e regressam ao ninho acabam por morrer", refere a autarquia em nota divulgada hoje.