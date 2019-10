Hotel em Elvas evacuado devido a fuga de gás

Um hotel de Elvas, no distrito de Portalegre, foi evacuado esta quinta-feira devido a uma fuga de gás num reservatório, tendo um homem ficado ferido sem gravidade na sequência de uma queda, disse fonte da Proteção Civil.

A Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre indicou à agência Lusa que a fuga de gás no Hotel São João de Deus ficou resolvida depois de os bombeiros terem efetuado a ventilação do edifício.

Segundo a mesma fonte, o ferido ligeiro, trabalhador da empresa que estava a fazer a manutenção da infraestrutura de gás do hotel, sofreu uma queda quando pretendia fechar uma torneira, tendo sido transportado para o Hospital de Santa Luzia, em Elvas.

O alerta para a ocorrência foi dado às 11:04, tendo sido mobilizados 10 operacionais, apoiados por quatro veículos dos Bombeiros Voluntários de Elvas, além da PSP.

Lusa