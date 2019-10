Retomada circulação de comboios na linha de Cascais

Rafael Marchante

A CP confirmou a queda de um poste de catenária na zona do Monte Estoril ao início da madrugada, que obrigou ao corte toral da circulação entre as estações de S. Pedro do Estoril e Cascais.

Às primeiras horas da manhã foi reaberta apenas uma via, para servir os dois sentidos, alternadamente.

Por volta das 8h15 os trabalhos foram dados por concluídos e a circulação retomada nos dois sentidos.

confirma que apenas aquele troço da Linha de Cascais está afetado, pelo que a circulação entre Cais do Sodré (Lisboa) e S. Pedro do Estoril está fazer-se dentro da normalidade.