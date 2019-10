Chuva provoca inundações no Porto e em Braga

As chuvas fortes registadas hoje no distrito de Braga e Porto provocaram inundações em estradas e habitações com o registo total de 34 ocorrências entre as 08:00 e as 11:30, disse à Lusa fonte oficial.

Segundo o Comando Distrital de Operação de Socorros (CDOS) de Braga foram registadas 20 ocorrências entre as 08:15 e as 11:00 no distrito de Braga relacionadas com inundações em habitações e estradas devido às chuvas fortes.

O CDOS de Braga adiantou que não há, até ao momento, registo de feridos ou danos em habitações que impliquem a saída das pessoas das casas.

No distrito do Porto também se registaram 14 inundações relacionadas com as intensidade da chuva que caiu durante a manhã, designadamente na "via pública e em habitações".

Segundo o CDOS do Porto não houve registo de feridos ou desalojados.

Nos restantes distritos do Norte do país -- Vila real, Viana do castelo, Bragança e Aveiro -, os CDOS respetivos não registaram ocorrências relacionadas com as chuvas ou mau tempo.



Com Lusa